Vela, Mondiali Formula Kite 2021: Tiana Laporte la migliore delle azzurre in decima piazza dopo il day-1 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A Torregrande si sono aperti quest'oggi ufficialmente i Campionati Mondiali di Formula Kite 2021, nuova specialità olimpica che debutterà nel programma a cinque cerchi ai Giochi di Parigi 2024. Purtroppo le condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori ad attendere fino alle ore 15 per disputare le prime regate femminili, mentre non è stato possibile effettuare nemmeno una prova in campo maschile. L'americana Daniela Moroz è stata la grande dominatrice del day-1 in Sardegna, con tre vittorie consecutive su altrettante gare disputate nella flotta verde che la proiettano al comando della generale a quota 3 punti. Alle sue spalle la francese Lauriane Nolot con 4.5 punti e la britannica Katie Dabson con 7. decima posizione provvisoria con 21 punti per la migliore ...

