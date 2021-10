The Andre svela la sua identità sui social: “Essere solo una voce non basta più” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Ho creduto a lungo di poter Essere solo una voce. All’inizio per preservare la sospensione del dubbio.Poi perché temevo di Essere frainteso. Alla fine perché era una protezione comoda dagli sguardi di chi stava sotto il palco”. È così che Alberto Ghezzi, in arte The Andre, musicista e cantautore bergamasco, diventato celebre per le sue interpretazioni del repertorio deAndreiano in versione trap, ha svelato per la prima volta il suo volto al pubblico. Una rivelazione, inaspettata, attraverso una foto in bianco e nero pubblicata sui canali social. Bergamonews aveva già dato i primi indizi ai lettori rivelando l’origine orobica dell’artista (leggi) . Ora conosciamo il ragazzo dietro la maschera. The Andre ci è apparso come una sagoma ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Ho creduto a lungo di poteruna. All’inizio per preservare la sospensione del dubbio.Poi perché temevo difrainteso. Alla fine perché era una protezione comoda dagli sguardi di chi stava sotto il palco”. È così che Alberto Ghezzi, in arte The, musicista e cantautore bergamasco, diventato celebre per le sue interpretazioni del repertorio deiano in versione trap, hato per la prima volta il suo volto al pubblico. Una rivelazione, inaspettata, attraverso una foto in bianco e nero pubblicata sui canali. Bergamonews aveva già dato i primi indizi ai lettori rivelando l’origine orobica dell’artista (leggi) . Ora conosciamo il ragazzo dietro la maschera. Theci è apparso come una sagoma ...

