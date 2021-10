Temptation Island: il reality arriva su Amazon Prime? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Uno dei programmi televisivi più amati di sempre è sicuramente Temptation Island, reality di Canale 5 che vede diverse coppie mettere in gioco il loro amore. Di recente si è parlato molto della possibile chiusura della trasmissione ma, in queste ore, alcune indiscrezioni sono tornate a fare sperare di nuovo i fan! Temptation Island è ormai arrivato alla sua decima edizione e ormai è uno dei reality preferiti dagli italiani, che puntata dopo puntata lo ripagano con una buonissima percentuale di share. Sin dalla seconda stagione è stato Filippo Bisciglia a condurre il programma, mentre della versione Vip si sono occupate Simona Ventura e Alessia Marcuzzi. Nonostante il grande successo che continua ad ottenere e ai simpatici quanto contestati personaggi che lancia, ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Uno dei programmi televisivi più amati di sempre è sicuramentedi Canale 5 che vede diverse coppie mettere in gioco il loro amore. Di recente si è parlato molto della possibile chiusura della trasmissione ma, in queste ore, alcune indiscrezioni sono tornate a fare sperare di nuovo i fan!è ormaito alla sua decima edizione e ormai è uno deipreferiti dagli italiani, che puntata dopo puntata lo ripagano con una buonissima percentuale di share. Sin dalla seconda stagione è stato Filippo Bisciglia a condurre il programma, mentre della versione Vip si sono occupate Simona Ventura e Alessia Marcuzzi. Nonostante il grande successo che continua ad ottenere e ai simpatici quanto contestati personaggi che lancia, ...

Advertising

damianocarino : RT @annoiatacronica: ma io pensavo stessi guardando amici, non temptation island #Amici21 - IolandaPompilio : Ma ad Ottibre sta musica estiva anche no eh assumete quello che metteva le musiche a Temptation Island #uominiedonne - Housedr1Housedr : Gianmaria hai sbagliato programma siamo al gfvip non a temptation island #gfvip - naatluxx : questi sono i deckerstar italiani che sono stati a temptation island vi ricordate - ehi_sunshine : Amici è l’unione di temptation island e c’è posta per te quest’anno -