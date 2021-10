Susanna Vianello, chi era la figlia di Edoardo e Wilma Goich (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cosa sapere su morta per un tumore al polmone lo scorso anno. Sarà ospite di Oggi è un altro giorno, programma del pomeriggio di Raiuno, la cantante Wilma Goich, praticamente da sempre al fianco dell’ex marito Edoardo Vianello, nonostante la separazione. Nel corso della trasmissione condotta da Serena Bortone, la donna sicuramente parlerà del dramma che ha colpito la sua famiglia. (Facebook)Infatti, il 7 aprile 2020, è venuta a mancare l’unica figlia della coppia, Susanna Vianello, a soli 49 anni. La donna, che aveva continuato a lavorare fino alla scoperta della malattia, è stata uccisa da un tumore al polmone in poco più di un mese. Dalla scoperta del cancro, infatti, con il medico che le aveva dato 3-4 mesi di vita, al ricovero erano passate alcune ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cosa sapere su morta per un tumore al polmone lo scorso anno. Sarà ospite di Oggi è un altro giorno, programma del pomeriggio di Raiuno, la cantante, praticamente da sempre al fianco dell’ex marito, nonostante la separazione. Nel corso della trasmissione condotta da Serena Bortone, la donna sicuramente parlerà del dramma che ha colpito la sua famiglia. (Facebook)Infatti, il 7 aprile 2020, è venuta a mancare l’unicadella coppia,, a soli 49 anni. La donna, che aveva continuato a lavorare fino alla scoperta della malattia, è stata uccisa da un tumore al polmone in poco più di un mese. Dalla scoperta del cancro, infatti, con il medico che le aveva dato 3-4 mesi di vita, al ricovero erano passate alcune ...

