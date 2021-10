Summit G20 sull' Afghanistan | senza Xi e Putin Si agli aiuti | no a legittimazione talebani

Advertising

meginet : Abbiamo garantito e fornito tutta la tecnologia di comunicazione internet che ha consentito le attività di videocon… - tax_tweet : Italia: summit speciale del G20 sull’Afghanistan - Adrien_Zucchero : RT @DatabaseItalia: DRAGHI AL G20 ”VACCINI SICURI”! Ma Scandinavi stoppano Moderna: “Rischi Miocarditi nei giovani” Leggi l'articolo ?? htt… - geopolitales : #G20 #Afghanishtan Il presidente della russo Vladimir Putin (@KremlinRussia_E ) e il presidente cinese Xi Jinpin… - giampaz : RT @NessunLuogo24: 'Penso che il summit del #G20 sull'#Afghanistan sia molto importante. Gli afghani si aspettano un cambiamento ed un aiut… -

Ultime Notizie dalla rete : Summit G20

IL GIORNO

'E' stata la prima risposta multilaterale alla crisi', così il premier italiano Draghi al termine del vertice. L'Onu dovrà coordinare le iniziative per evitare la catastrofe ...E in questo senso ilstraordinario sull'Afghanistan, fortemente voluto da Mario Draghi, è stato "un successo". Quello mezzo vuoto è l'assenza al tavolo deldi Vladimir Putin e Xi Jinping, ...il Forum del Commercio Internazionale, ha rappresentato l’occasione per mettere in vetrina le proprie eccellenze ...“Lo considero un successo. È stata la prima occasione in cui i leader hanno dato una risposta multilaterale alla crisi afghana”. Questo il giudizio del premier, Mario Draghi, al termine del G20 straor ...