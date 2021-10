Rientro in ufficio dopo il week end Farmacie chiuse, chi farà i tamponi? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Stesso discorso per gran parte dei laboratori. Riuscire ad ottenere il Green pass potrebbe essere complicato di ACHILLE PEREGO Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Stesso discorso per gran parte dei laboratori. Riuscire ad ottenere il Green pass potrebbe essere complicato di ACHILLE PEREGO

Advertising

giucalvelli : #Draghi ieri ha firmato il dpcm sulle linee guida per il rientro in ufficio dei dipendenti della Pubblica amministr… - icittadini : FLP: GREEN PASS E RIENTRO IN UFFICIO DEI PUBBLICI DIPENDENTI - sole24ore : Orari, controlli e responsabilità: 3 sfide per la Pa per il rientro di massa in ufficio - Valedance11 : RT @Unomattina: Pubblica amministrazione, dal #15ottobre scatta l'obbligo di #greenpass. Ecco le linee guida per il rientro in ufficio comm… - gennycolor : Ha presente il calvario che vivono malati e famiglie? E ora, come si fa a conciliare il cancro e il brillante rient… -