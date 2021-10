Processo Regeni senza imputati | udienza in Corte d' Assise sugli 007 egiziani

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Visited 31 times, 31 visits today) Ultime notizie: Il Friuli non si ferma per lo sciopero generale, la giornata di proteste contro il green pass Preoccupa l'inquinamento che arriva da oltre confine: ...

IlRegini a Roma Domani, alle 9.30 nell'aula di Rebibbia a Roma, la terza Corte d'Assise deciderà se svolgere ilsenza i quattro egiziani accusati . I quattro 007 egiziani della National Security del Cairo sono accusati infatti del rapimento, delle torture e della morte di Giulio. Un'...Roma " I quattro 007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giuliosono finti inconsapevoli" , come la Cassazione definisce in casi analoghi coloro che sanno di ... il...Se è vero che portare la ricerca della verità sulle responsabilità dell'omicidio di Giulio Regeni sin qui, in un'aula di Corte di Assise, è stato complesso e, diciamolo, insperato, e se la notizia che ...La tutor di Giulio a Cambridge pronta a rompere il silenzio. Domani udienza cruciale in Corte d’Assise. Il governo italiano potrebbe costituirsi parte civile ...