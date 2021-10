Possibility Space è il nuovo studio di Jeff Strain | figura centrale per World of Warcraft e StarCraft

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)è unachiave dell'industria videoludica, co-fondando ArenaNet di Guild Wars e Undead Labs di State of Decay. È stato anche unachiave nello sviluppo diof, contribuendo all'enorme successo dei franchise. Il suo bagaglio si è ulteriormente appesantito, fondando un. Cone sede a New Orleans, in Louisiana,si concome un luogo in cui i talenti possono sentirsi liberi, anche nel decidere il luogo in cui esercitare la professione, se da casa o in ufficio per intenderci. Il team è già composto da una serie di grandi nomi e veterani del settore: Jane ...

Eurogamer_it : #PossibilitySpace è il nuovo studio di #JeffStrain - Asgard_Hydra : Arriva Possibility Space, nuovo team di veterani provenienti da Ubisoft, BioWare e Valve - GIBiz : ArenaNet and Ubisoft veterans create new studio Possibility Space -

Ultime Notizie dalla rete : Possibility Space

Everyeye Videogiochi

... intense competition in the electric vehicle charging; risks related to health pandemics, including the COVID - 19 pandemic; thethat Wallbox may be adversely affected by other ...... among others, the following: (i) risks associated with (a) thethat the closing ...a leggere Carillon Awarded DARPA Contract for Next Generation Satellite - to - Satellite Free...Il suo bagaglio si è ulteriormente appesantito, fondando un nuovo studio: Possibility Space. Cone sede a New Orleans, in Louisiana, Possibility Space si configura come un luogo in cui i talenti ...Scopriamo qualche dettaglio in più su Possibility Space, il nuovo team di sviluppo che vanta numerosi veterani dell'industria.