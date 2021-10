'Portateci da Landini o lo andiamo a prendere noi'

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - Davanti alla sede della Cgil in Corso d'Italia, a Roma, dopo aver sfondato la prima linea difensiva delle forze dell'ordine, il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino, parlando con un poliziotto, ha affermato: . Il dettaglio emerge dalla richiesta di convalida dell'arresto di 9 pagine avanzata dalla procura di Roma. "Nonostante i tentativi di mediazione posti in essere dalla polizia con le tre persone che si erano poste alla testa del corteo, Luigi Aronica, Roberto Fiore e lo stesso Castellino, i manifestanti proseguivano la marcia opponendo una violenta resistenza nei confronti degli operanti che avevano attivato una carica di alleggerimento". I magistrati poi aggiungono che "giunti presso la sede della Cgil, Castellino si rivolgeva ad un funzionario di polizia posto a protezione della sede, dicendogli: 'lasciatece passà, dovemo entrà'. Nonostante i tentativi degli ...

non doveva essere nemmeno lì. O il ministro dell'Interno non sapeva che fosse pericoloso o, peggio ancora, sapeva che poteva essere lì e lo ha lasciato fare.". Daniele Capezzone a 'Quarta repubblica', ...È stata guerriglia urbana, scrivono i magistrati che chiedono che le sei persone arrestate sabato per gli scontri a Roma durante la manifestazione No Green Pass rimangano in ...