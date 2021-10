Per i bambini in età pediatrica è meglio il latte intero o parzialmente scremato? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A dare una risposta scientifica il primo studio al mondo, pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition e condotto dalla Edith Cowan University (ECU), che ha scoperto che il latte intero è buono per i bambini tanto quanto quello magro. Le raccomandazioni che provengono dal mondo pediatrico in merito al consumo dei latticini con basso contenuto di grassi per i bimbi con età superiore ai 2 anni andrebbero, così, rivalutati. Scopriamo il perché. Alimentazione Tutto quello che c'è da sapere sullo svezzamento: le indicazioni dell'esperto Si tratta dell'evento probabilmente più importante del primo anno di vita del bambino, ovvero il passaggio da un'alimentazione esclusivamente a ba... Per i bambini è meglio il ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A dare una risposta scientifica il primo studio al mondo, pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition e condotto dalla Edith Cowan University (ECU), che ha scoperto che ilè buono per itanto quanto quello magro. Le raccomandazioni che provengono dal mondo pediatrico in merito al consumo dei latticini con basso contenuto di grassi per i bimbi con età superiore ai 2 anni andrebbero, così, rivalutati. Scopriamo il perché. Alimentazione Tutto quello che c'è da sapere sullo svezzamento: le indicazioni dell'esperto Si tratta dell'evento probabilmente più importante del primo anno di vita del bambino, ovvero il passaggio da un'alimentazione esclusivamente a ba... Per iil ...

Advertising

SaveChildrenIT : Stamattina a #Roma per ricordare che 10 milioni di bambini in #Afghanistan hanno bisogno di aiuti umanitari, la met… - sbonaccini : Cos’è il Fellini Museum di Rimini? Uno spettacolo straordinario: un museo nel centro della città dedicato al regis… - SaveChildrenIT : #11ottobre Un aquilone come simbolo di speranza per i bambini afghani?? La nostra dimostrazione in piazza del popol… - ytali_ : In molti stati #USA non c’è un’età minima per subire l’arresto, in altri è di dieci anni. In molti casi i minori fi… - giolupoi : @Letigia @minimALessandro @martinapatone @DiversamentAlta Ma perché la tua scelta deve essere rispettata e quella d… -