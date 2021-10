Non solo no-vax, i QAnon italiani ora attaccano il mondo Green (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Adesso che ha parlato la “talpa” di quello che sembra a tutti gli effetti un facebookgate, fioccano i dibattiti sulla pericolosità della disinformazione online. Ma al di là dell’impatto mediatico le parole dell’ex manager Frances Haugen - “ll social indebolisce le democrazie” - non sono che la cronaca di quanto successo almeno negli ultimi 5 anni. Anni in cui ho scritto proprio su questo blog come l’opinione pubblica sia stata inondata da campagne disinformative organizzate a tavolino che l’hanno radicalizzata e divisa su specifici temi. Dal tema dei migranti a quello dei vaccini, la pandemia ha fatto da acceleratore di questo fenomeno, trasformando la rete nel nostro principale luogo informativo. Raccontare cosa succede in rete diventa allora l’unico modo per arginare le ondate disinformative che sono sempre un passo avanti rispetto alle etichette di bufale appiccicate dai tecnici ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Adesso che ha parlato la “talpa” di quello che sembra a tutti gli effetti un facebookgate, fioccano i dibattiti sulla pericolosità della disinformazione online. Ma al di là dell’impatto mediatico le parole dell’ex manager Frances Haugen - “ll social indebolisce le democrazie” - non sono che la cronaca di quanto successo almeno negli ultimi 5 anni. Anni in cui ho scritto proprio su questo blog come l’opinione pubblica sia stata inondata da campagne disinformative organizzate a tavolino che l’hanno radicalizzata e divisa su specifici temi. Dal tema dei migranti a quello dei vaccini, la pandemia ha fatto da acceleratore di questo fenomeno, trasformando la rete nel nostro principale luogo informativo. Raccontare cosa succede in rete diventa allora l’unico modo per arginare le ondate disinformative che sono sempre un passo avanti rispetto alle etichette di bufale appiccicate dai tecnici ...

Advertising

ladyonorato : Chi accoglierà i lavoratori senza #greenpass al lavoro sarà un giorno fiero di raccontarlo ai propri figli e nipoti… - CarloCalenda : Impeccabile @VeltroniWalter . Aggiungerei solo che c’è stato un Movimento politico in Italia che della diffusione d… - FBiasin : Se è vero che #Atangana sta facendo il giro delle 7 chiese per proporre #Kessie a 8.5 milioni, allora: - Non è una… - rustdustandguts : @5er3n4 è divertente con gli altri ma non ci giocherei mai da solo, tipo fortinte - AniMatMigrante : @Alessandr0Iezzi Non saprei, onestamente. Ho fatto solo un tweet perculatorio nei confronti della Soncini, poi è ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Juve - Roma, le sfide reparto per reparto: Chiesa - Zaniolo duello azzurro La classifica, quarta contro settima, una a - 6 dalla vetta e l'altra a - 10, non rende l'idea di cosa è Juve - Roma, non solo nella storia del calcio ma anche nell'economia di questa stagione. Analizziamola reparto per reparto, entrando nelle pieghe di temi e personaggi. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ...

Paul McCartney: "Beatles meglio dei Rolling Stones"/ "Loro una cover band di blues" 'NOI CI SIAMO ANCORA, I BEATLES SONO MORTI' Non colpisce dunque che oggi Paul McCartney in una intervista conio New Yorker li definisca solo "una cover band di blues" perché è questo che sono sempre ...

Sofia Goggia, non solo sci: investe in un'azienda di 2500 galline la Repubblica Moggi ritorna su Calciopoli: «Sì, ho pensato al suicidio» «Avevo vergogna pure a passeggiare per le strade e in quel momento ho pensato a tante cose, anche al suicidio». Calciopoli ha sconvolto il calcio italiano e la vita di Luciano ...

Papa Luciani, la bambina miracolata da Giovanni Paolo I: i segreti di una guarigione straordinaria e inaspettata Città del Vaticano – I medici quando si trovarono a trattare il caso di quella gracile ragazzina di undici anni non nascosero ai genitori la gravità della situazione. Nessuno ...

La classifica, quarta contro settima, una a - 6 dalla vetta e l'altra a - 10,rende l'idea di cosa è Juve - Roma,nella storia del calcio ma anche nell'economia di questa stagione. Analizziamola reparto per reparto, entrando nelle pieghe di temi e personaggi. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ...'NOI CI SIAMO ANCORA, I BEATLES SONO MORTI'colpisce dunque che oggi Paul McCartney in una intervista conio New Yorker li definisca"una cover band di blues" perché è questo che sono sempre ...«Avevo vergogna pure a passeggiare per le strade e in quel momento ho pensato a tante cose, anche al suicidio». Calciopoli ha sconvolto il calcio italiano e la vita di Luciano ...Città del Vaticano – I medici quando si trovarono a trattare il caso di quella gracile ragazzina di undici anni non nascosero ai genitori la gravità della situazione. Nessuno ...