NBA | Irving continua a non vaccinarsi | i Brooklyn Nets lo mettono fuori squadra

SkySportNBA : ULTIM'ORA NBA BROOKLYN NETS, IRVING MESSO FUORI SQUADRA: 'NON POSSIAMO ACCETTARE GIOCATORI PART TIME. RISPETTIAMO L… - WRicciardi : NBA, i Brooklyn Nets mettono fuori squadra Kyrie Irving fino a quando non sarà vaccinato | Sky Sport - ilPostSport : I Brooklyn Nets hanno deciso di escludere Kyrie Irving da tutte le attività della squadra fin quando continuerà a n… - sportface2016 : #Nba, #Irving rifiuta il vaccino. Dan #Peterson si scaglia contro di lui: 'Non è affidabile, basti pensare che è un… - anna_annie12 : I Brooklyn Nets hanno messo fuori squadra Kyrie Irving - Il Post -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Irving

... ormai i giocatori non vaccinati insono veramente pochi - prosegue Peterson - . Io personalmente andrò oggi pomeriggio a fare la terza dose. Tornando ai suoi comportamenti non sono una ...Per 'The Athletic'avrebbe deciso di battersi per le battaglie portate avanti da quelle persone che hanno perso il lavoro a causa delle imposizioni dettate dalla somministrazione del vaccino: '...ormai i giocatori non vaccinati in Nba sono veramente pochi -prosegue Peterson-. Io personalmente andrò oggi pomeriggio a fare la terza dose. Tornando a Irving i suoi comportamenti non sono una ...La stella della pallacanestro a stelle e strisce paga la sua ostinazione nel non volersi vaccinare: ecco la conseguenza ...