Maltrattamenti sulla ex moglie: Lucas Hernandez dovrà scontare un anno di reclusione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La giustizia spagnola non fa sconti a Lucas Hernandez. Nei confronti del calciatore del Bayern Monaco è stato infatti emesso un ordine di carcerazione per reati legati alla violenza di genere. I fatti risalgono a quattro anni fa, quando durante una lite in strada Hernandez aveva colpito l’allora moglie Amelia de la Osa Lorente. Il Tribunale di Madrid aveva condannato entrambi a 31 giorni di servizi sociali, impedendo loro di avvicinarsi e comunicare per sei mesi. Tuttavia, la coppia si riappacifica e decide di andare in luna di miele a Miami: al rientro vengono arrestati e poi rilasciati, ma il processo è proseguito e per Hernandez sembrano aprirsi le porte del carcere. Entro la mattina del 19 ottobre dovrà presentarsi in tribunale e comunicare un centro penitenziario a sua scelta dove ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La giustizia spagnola non fa sconti a. Nei confronti del calciatore del Bayern Monaco è stato infatti emesso un ordine di carcerazione per reati legati alla violenza di genere. I fatti risalgono a quattro anni fa, quando durante una lite in stradaaveva colpito l’alloraAmelia de la Osa Lorente. Il Tribunale di Madrid aveva condannato entrambi a 31 giorni di servizi sociali, impedendo loro di avvicinarsi e comunicare per sei mesi. Tuttavia, la coppia si riappacifica e decide di andare in luna di miele a Miami: al rientro vengono arrestati e poi rilasciati, ma il processo è proseguito e persembrano aprirsi le porte del carcere. Entro la mattina del 19 ottobrepresentarsi in tribunale e comunicare un centro penitenziario a sua scelta dove ...

