Maignan in attesa dell'operazione: recupera in 6 - 10 settimane? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sarà operato nel tardo pomeriggio in artroscopia, il portiere del Milan, Mike Maignan, che soffre di una "sintomatologia dolorosa" al polso sinistro da circa un mese. Una volta svolto l'intervento, si ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sarà operato nel tardo pomeriggio in artroscopia, il portiere del Milan, Mike, che soffre di una "sintomatologia dolorosa" al polso sinistro da circa un mese. Una volta svolto l'intervento, si ...

Advertising

KunGrax : Se dovessimo perdere davvero Maignan per 2 mesi a salire la nostra stagione possiamo definirla finita. Dobbiamo so… - ilsommotwinter : #Tatarusanu e #Mirante in attesa di scoprire chi sarà il titolare fisso #Maignan - infoitsport : Milan, Maignan si opera: attesa per le tempistiche di rientro, rischia oltre 2 mesi di stop - sportli26181512 : MN - Maignan, l'operazione sarà eseguita nel tardo pomeriggio presso la Clinica La Madonnina: Dopo la notizia dell'… - NunquamDeorsum : Tifoso del Milan oggi in attesa di notizie riguardo i tempi di recupero di Maignan dopo l’operazione alla mano. Aiu… -