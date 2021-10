La Figc smentisce le accuse di razzismo della Svezia Under 21

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) In una nota lalediarrivate oggi dalla21 tramite un comunicato all’indomanipartita tra le due Nazionali21. “In relazione a quanto riportato dalla Federcalcio svedese sul proprio sito e ripreso da alcuni media, lanella maniera più assoluta che un calciatoreNazionale21, durante la gara Italia –disputata ieri a Monza, abbia espresso offese a sfondo razzista nei confronti di un avversario, episodio tra l’altro che, da quanto ci risulta, non è stato riscontrato dagli ufficiali di gara o dal delegato UEFA Auspicando che gli organismi competenti facciano chiarezza ...

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #Under21, la Svezia accusa l’Italia: “Insulti razzisti ad Elanga da un giocatore azzurro”. Ma la FIGC smentisce - spaziocalcio : #Under21, arriva la smentita della #FIGC su insulti razzisti di un giocatore dell'#Italia alla Svezia - Radio1Rai : ??#Calcio #Under21 La @FIGC smentisce nella maniera più assoluta che un calciatore, durante Italia-Svezia, abbia esp… - BigMike94187085 : RT @CalcioFinanza: La Figc smentisce: «Nessun insulto razzista in Italia-Svezia U21, ci tuteleremo» - CalcioFinanza : La Figc smentisce: «Nessun insulto razzista in Italia-Svezia U21, ci tuteleremo» -

Ultime Notizie dalla rete : Figc smentisce

... lanella maniera più assoluta che un calciatore della Nazionale Under 21, durante la ...Lanella maniera più assoluta che un calciatore della Nazionale Under 21, durante la gara Italia - Svezia disputata ieri a Monza, abbia espresso offese a sfondo razzista nei confronti ...Tutti noi sosteniamo e sosteniamo Anthony in questo”, ha aggiunto Claes Eriksson. FIGC – La Figc smentisce quanto riportato sul sito della Federazione svedese. “In relazione a quanto riportato dalla ...Al termine di Italia-Svezia U21, il calciatore della Nazionale svedese Anthony Elanga ha dichiarato di essere stato vittima di un commento razzista da parte di un giocatore avvers ...