Infortunio Maignan tempi di recupero e quando rientra: ecco tutte le informazioni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Arrivano pessime notizie dall’infermeria del Milan: Mike Maignan dovrà stare fuori più a lungo del previsto. Il portiere rossonero, arrivato dal Lille in estate, si è dovuto operare al polso dopo la brutta ricevuta durante Liverpool-Milan, subito dopo il rigore parato a Salah. Il dolore si era poi rifatto vivo contro la Juve, salvo poi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Consigli Fantacalcio Prima giornata: ecco chi schierare e acquistare all’asta del fantacalcio Serie A 2021/2022 Probabili formazioni Cagliari-Milan, Serie A Manchester United-Milan: probabili formazioni, quote e pronostico Le probabili formazioni di Milan-Napoli, Serie A Milan, offerto Romagnoli per arrivare ad Isco. La situazione Dove vedere la tutta la Serie A 2021/22, ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Arrivano pessime notizie dall’infermeria del Milan: Mikedovrà stare fuori più a lungo del previsto. Il portiere rossonero, arrivato dal Lille in estate, si è dovuto operare al polso dopo la brutta ricevuta durante Liverpool-Milan, subito dopo il rigore parato a Salah. Il dolore si era poi rifatto vivo contro la Juve, salvo poi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizzale notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Consigli Fantacalcio Prima giornata:chi schierare e acquistare all’asta del fantacalcio Serie A 2021/2022 Probabili formazioni Cagliari-Milan, Serie A Manchester United-Milan: probabili formazioni, quote e pronostico Le probabili formazioni di Milan-Napoli, Serie A Milan, offerto Romagnoli per arrivare ad Isco. La situazione Dove vedere la tutta la Serie A 2021/22, ...

Advertising

DiMarzio : Dopo l’infortunio di #Maignan, il @acmilan in contatto per lo svincolato @MIRANTE83 @ManuBaio #calciomercato @SkySport - carlolaudisa : Pronto soccorso @MIRANTE83 per il @acmilan . Dopo l'infortunio a @mmseize avviati i contatti con il portiere svinco… - SkySport : Milan, problema al polso per Maignan: verrà operato in artroscopia #SkySport #Milan #Maignan - bestpartofdream : Per favore ditemi che l'infortunio di Maignan è solo un incubo e che oggi si allena con gli altri ???? - Angelo99671032 : Leggo tanti commenti di gobbi felici x l'infortunio di magnan, dopo aver leccato il culo a donnarumma e raiola con… -