Gualtieri: endorsement Conte fa molto piacere (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – “Ringrazio molto Giuseppe Conte per la sua dichiarazione di voto e di sostegno. Mi fa molto piacere, abbiamo lavorato insieme in un momento difficilissimo prendendo decisioni giuste per il Paese.” “Io mi rivolgo a tutte le romane a tutti i romani, perché il voto di domenica e lunedì è importantissimo e da questo dipenderà il futuro di Roma. Ce la metterò tutta con la mia esperienza e con la mia passione per far rinascere questa città”. Lo ha detto il candidato sindaco per il centrosinistra Roberto Gualtieri, in visita oggi a Torre Spaccata, nel Municipio VII. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – “RingrazioGiuseppeper la sua dichiarazione di voto e di sostegno. Mi fa, abbiamo lavorato insieme in un momento difficilissimo prendendo decisioni giuste per il Paese.” “Io mi rivolgo a tutte le romane a tutti i romani, perché il voto di domenica e lunedì è importantissimo e da questo dipenderà il futuro di Roma. Ce la metterò tutta con la mia esperienza e con la mia passione per far rinascere questa città”. Lo ha detto il candidato sindaco per il centrosinistra Roberto, in visita oggi a Torre Spaccata, nel Municipio VII. (Agenzia Dire)

Advertising

eziomauro : Comunali Roma, l'endorsement di Conte: 'Voterò Gualtieri, Michetti non mi dà affidabilità' - dorinileonardo : Ora che sia Conte che Calenda hanno fatto un endorsement per Gualtieri si potrò forse misurare quanto dei rispettiv… - giorgia89674987 : Il popolo romano dovrebbe rispondere a questa becera propaganda contro il centro destra per strumentalizzare le ele… - rossato_davide : RT @lucianoghelfi: L’endorsement di #Conte: 'Io da cittadino romano ho a cuore il bene della Capitale. Conosco #Gualtieri, #Michetti non mi… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: L'endorsement dei 'signori' Raggi e Appendino a Michetti e Damilano. Conte: con Gualtieri, ma a titolo personale https://t.… -