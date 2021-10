Grande Fratello Vip, è panico tra i concorrenti: durante la notte spuntano blatte e topi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Del resto, i segnali non erano mancati. La sesta edizione del Grande Fratello Vip era iniziata appena da pochi giorni quando i nuovi inquilini si sono ritrovati degli scarafaggi nei piatti della cena. Si era scatenata una prevedibile reazione di panico nei concorrenti, poi placata con sarcasmo dalla produzione. #VIDEO A FINE ARTICOLO L’imprevisto era capitato a una delle principesse etiopi, Lucrezia Hailè Selassiè che ebbe quasi una reazione isterica; ma a quanto pare i problemi non sono finiti.La situazione igienica nella casa del Grande Fratello è drasticamente peggiorata. Le pulizie e l’igiene quotidiano delle superfici, si sa, spettano agli inquilini, che a quanto pare non sono molto tagliati per l’economia domestica e la cura della casa. In ogni edizione del ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Del resto, i segnali non erano mancati. La sesta edizione delVip era iniziata appena da pochi giorni quando i nuovi inquilini si sono ritrovati degli scarafaggi nei piatti della cena. Si era scatenata una prevedibile reazione dinei, poi placata con sarcasmo dalla produzione. #VIDEO A FINE ARTICOLO L’imprevisto era capitato a una delle principesse etiopi, Lucrezia Hailè Selassiè che ebbe quasi una reazione isterica; ma a quanto pare i problemi non sono finiti.La situazione igienica nella casa delè drasticamente peggiorata. Le pulizie e l’igiene quotidiano delle superfici, si sa, spettano agli inquilini, che a quanto pare non sono molto tagliati per l’economia domestica e la cura della casa. In ogni edizione del ...

