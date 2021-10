Elodie “pizzicata” in compagnia di un altro uomo | che fine ha fatto Marracash? – FOTO

Advertising

DonnaGlamour : Elodie senza Marracash, eccola pizzicata in compagnia di… - DonnaGlamour : Elodie pizzicata da sola al bar: è triste per Marracash? -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie pizzicata

continua a catturare i fan con il suo fascino intramontabile e il suo carisma innato tanto ... L'artista, che ha esordito di recente a 'Le Iene' come co - conduttrice, sarebbe stataper ...Ad alimentare queste chiacchiere c'è il fatto che recentementeè statadai giornalisti del settimanale Chi in compagnia di un altro uomo. Si tratta di Davide Rossi , ex modello e ...Elodie "pizzicata" in compagnia di un altro uomo: che fine ha fatto Marracash? La cantante sembrerebbe sempre più distante dal fidanzato ...Difficile momento per la coppia di cantanti più amata del momento. Si respira aria di rottura tra i due, al momento ecco quali sono gli indizi ...