È ufficiale | Squid Game è la serie più vista di sempre su Netflix

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il fenomenonon si ferma. Lacoreana, uscita suil 17 settembre, ha riscosso un successo incredibile in tutto il mondo. A meno di un mese dal lancio, è arrivata l’ufficialità da parte del colosso dello streaming: si tratta dellatv piùin assoluto sulla piattaforma nei primi 28 giorni di programmazione. Sgretolato il record di spettatori di Bridgerton, che fino ad ora occupava il primo posto della classifica: in sole quattro settimaneha raggiunto 111 milioni di utenti, contro gli 82 milioni dellain costume prodotta da Shonda Rhimes. Un primato che dimostra come l’idea didi puntare su produzioni internazionali si sia rivelata decisamente vincente (basti ...

Advertising

comingsoonit : Ora è ufficiale: con 111 milioni di account coinvolti nelle ultime 4 settimane, #SquidGame è il più grande successo… - Bright_Star06 : Ufficiale! Ho iniziato anch'io Squid Game. ?????? - srmgrn : RT @Btscute77: È UFFICIALE LA SECONDA STAGIONE DI SQUID GAME - DesireeCastel15 : Ora è ufficiale Squid games è entrata nella mia lista delle serie preferite?? #SquidGames - EleonoraFunari : RT @kpopWorldItaly1: Wi Ha Joon grazie alla serie Netflix di successo 'Squid Game' dove mostra la sua spettacolare recitazione supera i 5ML… -

Ultime Notizie dalla rete : ufficiale Squid

MYmovies.it

Adesso è. L'ha comunicato la piattaforma di streaming Numero Uno del mondo stessa. Prché nel mondo è sempre piùGame Mania? Perché 111 milioni di spettatori hanno fatto diventare la ......e Lenù hanno letteralmente incantato il pubblico che non vedeva l'ora di sapere la data... Leggi anche - >>>Game, succederà davvero: dove si terranno i giochi ispirati alla serie tv A ...Anche l'exchange più user-friendly si prepara a lanciare un mercato per lo scambio di token ERC-720 ed ERC-1155: si parte con una lista d'attesa, per un debutto previsto entro fine anno ...Squid Game è la serie Netflix più vista di sempre: 111 milioni di spettatori in soli 17 giorni. Tutti i perché di un successo mondiale ...