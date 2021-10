E’ finita tra Max Allegri e Ambra? L’ennesima indiscrezione su Chi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Che cosa sta succedendo tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini? Tra i due è davvero finita? Si tratta delL’ennesima indiscrezione che ci racconta della fine della relazione tra l’allenatore della Juventus e l’attrice. Non è la prima volta che succede: si dice che si siano lasciati, poi settimane dopo un’altra rivista pubblica delle foto in cui si vedono insieme. Ma cosa c’è di vero? Difficilissimo capirlo anche perchè Ambra e Max Allegri non si sono mai mostrati insieme sui social, per cui è davvero complicato provare a fare delle supposizioni, e ci possiamo affidare solo alle paparazzate e a quello che si legge sui giornali. Per la rivista Chi, non ci sono dubbi: questa storia è giunta al capolinea. Sulla cover della rivista Chi in edicola questa settimana, c’è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Che cosa sta succedendo tra MassimilianoAngiolini? Tra i due è davvero? Si tratta delche ci racconta della fine della relazione tra l’allenatore della Juventus e l’attrice. Non è la prima volta che succede: si dice che si siano lasciati, poi settimane dopo un’altra rivista pubblica delle foto in cui si vedono insieme. Ma cosa c’è di vero? Difficilissimo capirlo anche perchèe Maxnon si sono mai mostrati insieme sui social, per cui è davvero complicato provare a fare delle supposizioni, e ci possiamo affidare solo alle paparazzate e a quello che si legge sui giornali. Per la rivista Chi, non ci sono dubbi: questa storia è giunta al capolinea. Sulla cover della rivista Chi in edicola questa settimana, c’è ...

Advertising

NevergUpCri : @blackan68873025 @nessuno690 Sono deceduti tra la prima e la seconda dose appena finita la seconda dose perché si sono ammalati di Covid ?????? - KarlOne71 : RT @SCUtweet: Chi ?? Storia d'amore finita tra #Allegri e Ambra Angiolini: l'attrice ha provato a salvare il rapporto in ogni modo, ma Max… - LordGalurd : RT @SCUtweet: Chi ?? Storia d'amore finita tra #Allegri e Ambra Angiolini: l'attrice ha provato a salvare il rapporto in ogni modo, ma Max… - OdeonZ__ : È finita tra Allegri e Ambra Angiolini? 'Lui è sparito...' - SCUtweet : Chi ?? Storia d'amore finita tra #Allegri e Ambra Angiolini: l'attrice ha provato a salvare il rapporto in ogni modo, ma Max è sparito???? -