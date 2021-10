Donna caduta dal balcone a Potenza, continuano indagini: accertamenti dei Ris su parapetto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) continuano le indagini sulla morte di Dora Lagreca, la Donna di 30 anni precipitata nella notte tra l'8 e il 9 ottobre da un balcone al quarto piano di una palazzina di via di Giura, nel quartiere di Parco Aurora, a Potenza. Ieri è stata effettuata l’autopsia sul corpo della Donna, mentre nella casa che condivideva con il partner ci sono stati nuovi accertamenti dei carabinieri del Ris. Il fidanzato della giovane è indagato per istigazione al suicidio. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 13 ottobre 2021)lesulla morte di Dora Lagreca, ladi 30 anni precipitata nella notte tra l'8 e il 9 ottobre da unal quarto piano di una palazzina di via di Giura, nel quartiere di Parco Aurora, a. Ieri è stata effettuata l’autopsia sul corpo della, mentre nella casa che condivideva con il partner ci sono stati nuovidei carabinieri del Ris. Il fidanzato della giovane è indagato per istigazione al suicidio.

