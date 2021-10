Davide Rossi si difende: “non ero io alla guida. Mio padre mi è vicino” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Davide Rossi si difende dopo la condanna in tribunale per un incidente avvenuto nel 2016: “non ero io alla guida. Mio padre mi è vicino” In una intervista al Corriere della Sera, Davide Rossi ha commentato la sentenza che lo ha condannato ad un anno e 10 mesi per omissione di soccorso dopo un tamponamento avvenuto nel 2016. Una sentenza spropositata per il giovane figlio di Vasco, soprattutto perché alla guida del veicolo non c’era lui. “Non stavo guidando la macchina – dice Davide Rossi – c’è stato un incidente molto lieve, ero lì, sono sceso a chiedere a queste due ragazze come stavano, hanno detto bene, ho pensato che fosse tutto a posto e me ne ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021)sidopo la condanna in tribunale per un incidente avvenuto nel 2016: “non ero io. Miomi è” In una intervista al Corriere della Sera,ha commentato la sentenza che lo ha condannato ad un anno e 10 mesi per omissione di soccorso dopo un tamponamento avvenuto nel 2016. Una sentenza spropositata per il giovane figlio di Vasco, soprattutto perchédel veicolo non c’era lui. “Non stavondo la macchina – dice– c’è stato un incidente molto lieve, ero lì, sono sceso a chiedere a queste due ragazze come stavano, hanno detto bene, ho pensato che fosse tutto a posto e me ne ...

