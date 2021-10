Colombe per la Pace. Premiati l’Irpi, Giulia Bosetti e Francesca Mannocchi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono le giornaliste Giulia Bosetti e Francesca Mannocchi e l’Irpi (Investigative Reporting Project Italy) i vincitori della XXXVII edizione del Premio Colombe d’oro per la Pace, organizzato da Archivio Disarmo con il sostegno delle Cooperative aderenti a Legacoop. La premiazione è avvenuta ieri a Roma. Quest’anno il filo rosso che ha guidato le scelte della giuria formata da Fabrizio Battistelli, Dora Iacobelli, Riccardo Iacona, Dacia Maraini, Andrea Riccardi e Tana de Zulueta, sono stati i conflitti che aggrediscono il Sud … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono le giornaliste(Investigative Reporting Project Italy) i vincitori della XXXVII edizione del Premiod’oro per la, organizzato da Archivio Disarmo con il sostegno delle Cooperative aderenti a Legacoop. La premiazione è avvenuta ieri a Roma. Quest’anno il filo rosso che ha guidato le scelte della giuria formata da Fabrizio Battistelli, Dora Iacobelli, Riccardo Iacona, Dacia Maraini, Andrea Riccardi e Tana de Zulueta, sono stati i conflitti che aggrediscono il Sud … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

