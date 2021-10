Apple Unleashed: il prossimo evento sarà il 18 Ottobre, MacBook Pro e AirPods di terza generazione? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Apple ha annunciato il prossimo evento, Unleashed, in streaming per il 18 Ottobre alle 19.00 ora italiana, saranno presentati i nuovi MacBook Pro e AirPods di terza generazione sarà ancora un evento virtuale dallo Steve Jobs Theater dell’Apple Park, a Cupertino, a mostrare agli appassionati della Mela la prossima generazione di MacBook Pro e forse spunteranno anche i nuovi auricolari AirPods di terza generazione. Nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici I nuovi MacBook Pro con chip M1X con una videocamera aggiornata con risoluzione 1080p, 16GB di memoria RAM, ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha annunciato il, in streaming per il 18alle 19.00 ora italiana, saranno presentati i nuoviPro ediancora unvirtuale dallo Steve Jobs Theater dell’Park, a Cupertino, a mostrare agli appassionati della Mela la prossimadiPro e forse spunteranno anche i nuovi auricolaridi. NuoviPro da 14 e 16 pollici I nuoviPro con chip M1X con una videocamera aggiornata con risoluzione 1080p, 16GB di memoria RAM, ...

Advertising

infoitscienza : Apple ufficializza l'evento 'Unleashed' per il 18 ottobre: in arrivo nuovi Mac e AirPods? - androidworldit : Nuovi MacBook forse in arrivo! Li stavate aspettando? Quale notebook usate per lavoro, studio o gioco?… - SkorpionBot : Ecco gli Sfondi dell’Evento Apple “Unleashed” disponibili al download per iPhone e Desktop - jimihendrix1980 : RT @hwupgrade: Arriva l'annuncio ufficiale di @Apple : il prossimo evento si terrà il 18 ottobre e sarà dedicato, probabilmente, ai nuovi #… - infoitscienza : Apple annuncia ufficialmente l'evento 'Unleashed' del 18 ottobre -