Amici 21 | Inder cacciato | la reazione sui social

Quest'anno ad Amici ci sono già stati dei provvedimenti disciplinari abbastanza pesanti nei confronti degli allievi che non si sono mostrati rispettosi verso le regole imposte dalla scuola. A sorpresa Anna Pettinelli ha deciso di eliminare il cantante Inder che, dopo essere stato cacciato da Amici, è tornato a parlare sui social. Maria De Filippi lo aveva spiegato chiaramente nell'ultima puntata di Amici: per coloro che non vogliono Articolo completo: dal blog SoloDonna

btsvanta : amici spoiler predictable da come non siano usciti proprio gli inediti di inder flaza e eli… rip mi piaceva - Sara51068792 : RT @AmiciUfficiale: Nella puntata di oggi: la sfida di Christian contro Angelo, Albe e Elisabetta di fronte ai prof per riconfermare la mag… - redazionerumors : Ad #Amici2021, Anna Pettinelli ha eliminato il suo allievo #Inder: il cantante più volte ripreso, ha infranto tropp… - tuttopuntotv : Amici, Inder lascia Amici. Anna Pettinelli: “Sei libero di tornare a casa” #amici21 #Canale5 - granitallimone : Cioè Inder ad Amici lo hanno liquidato in due secondi, mentre per la cacciata di quell'ameba di Joele dobbiamo anco… -