Amici 20, l’annuncio sensazionale di Aka7even: apoteosi sul web – FOTO (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Soltanto pochi giorni fa, Aka7even era scomparso dai social: il cantante di Amici 20 è tornato oggi con una grande notizia “7 VITE”, il mio primo romanzo. Dal 23 Novembre in Libreria.@Librimondadori https://t.co/UuxGErQKaO pic.twitter.com/yC6CBQLY7b — Aka 7even (@Aka7evenreal) October 13, 2021 Aka7even torna in grande stile con un libro tutto suo. 7 vite sarà il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Soltanto pochi giorni fa,era scomparso dai social: il cantante di20 è tornato oggi con una grande notizia “7 VITE”, il mio primo romanzo. Dal 23 Novembre in Libreria.@Librimondadori https://t.co/UuxGErQKaO pic.twitter.com/yC6CBQLY7b — Aka 7even (@real) October 13, 2021torna in grande stile con un libro tutto suo. 7 vite sarà il L'articolo proviene da Inews.it.

