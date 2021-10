Zaccagni, nuovo stop: non c’è pace per l’esterno biancoceleste (Di martedì 12 ottobre 2021) Non c’è pace per Mattia Zaccagni. l’esterno ex Verona, arrivato a Roma in estate, si è fermato di nuovo. Prima un infortunio muscolare lo ha tenuto fuori per un mese, ora un attacco influenzale gli ha impedito di prendere parte all’ultimo allenamento. Il rischio è che non riesca a recuperare contro l’Inter. Una brutta tegola per Sarri, che ancora non è riuscito ad avere a disposizione tutti i suoi uomini. Zaccagni ha giocato poco in questo avvio di stagione, appena tre presenze e 141 minuti totali. Troppo poco, perché il suo acquisto è stato fatto in previsione di una continua rotazione degli esterni. Pedro è stato uno dei migliori di questa prima parte di stagione laziale, ma non può giocarle tutte. La sosta gli ha permesso di tirare il fiato, contro l’Inter sarà tirato a lucido. Ma la mancanza di ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021) Non c’èper Mattiaex Verona, arrivato a Roma in estate, si è fermato di. Prima un infortunio muscolare lo ha tenuto fuori per un mese, ora un attacco influenzale gli ha impedito di prendere parte all’ultimo allenamento. Il rischio è che non riesca a recuperare contro l’Inter. Una brutta tegola per Sarri, che ancora non è riuscito ad avere a disposizione tutti i suoi uomini.ha giocato poco in questo avvio di stagione, appena tre presenze e 141 minuti totali. Troppo poco, perché il suo acquisto è stato fatto in previsione di una continua rotazione degli esterni. Pedro è stato uno dei migliori di questa prima parte di stagione laziale, ma non può giocarle tutte. La sosta gli ha permesso di tirare il fiato, contro l’Inter sarà tirato a lucido. Ma la mancanza di ...

