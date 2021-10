Vasco Rossi, il figlio condannato per omissione di soccorso: “Farò appello” (Di martedì 12 ottobre 2021) Un anno e dieci mesi. Davide Rossi, 35enne figlio del cantante Vasco Rossi, è stato condannato. Lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale: questi sono i reati per cui è stato giudicato colpevole dal Tribunale di Roma. Il processo è relativo a un incidente avvenuto il 16 settembre del 2016 in zona Balduina, Roma Nord. La sentenza è stata pronunciata martedì mattina. figlio di Vasco Rossi condannato: cosa era successo La sera del 16 settembre 2016 il figlio di Vasco Rossi è alla guida di un’auto. Non rispetta lo stop e va a sbattere contro una macchina su cui viaggiano due ragazze. Davide Rossi non si ferma, non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 ottobre 2021) Un anno e dieci mesi. Davide, 35ennedel cantante, è stato. Lesioni personali stradali gravi edistradale: questi sono i reati per cui è stato giudicato colpevole dal Tribunale di Roma. Il processo è relativo a un incidente avvenuto il 16 settembre del 2016 in zona Balduina, Roma Nord. La sentenza è stata pronunciata martedì mattina.di: cosa era successo La sera del 16 settembre 2016 ildiè alla guida di un’auto. Non rispetta lo stop e va a sbattere contro una macchina su cui viaggiano due ragazze. Davidenon si ferma, non ...

Advertising

fanpage : Condannato il figlio di Vasco Rossi. - Giovann78356545 : RT @MediasetTgcom24: Incidente stradale a Roma, il figlio di Vasco Rossi condannato per omissione di soccorso #DavideRossi - CorriereCitta : Vasco Rossi, il figlio condannato per omissione di soccorso: “Farò appello” - a42nno : RT @Agenzia_Ansa: Condanna ad un anno e 10 mesi di carcere e revoca della patente per Davide Rossi, figlio del cantante Vasco, accusato di… - LaPanceraRosa : Oggi su @repubblica. Titolo su hp riporta la foto del figlio, clicchi per leggere l'articolo e c'è quella del padre… -