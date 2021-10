Un italiano su due non si fida del Green pass: lo studio dell’Università Cattolica (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott – Il Green pass è stato spesso bollato come divisivo ed oggi uno studio dell’Università Cattolica ce lo conferma: l’Italia spaccata in due, solo per poco più della metà degli italiani il pass di Draghi è una misura efficace contro i contagi. Green pass, un italiano su due non lo vuole Questo è il risultato di una indagine targata EngageMinds HUB, il Centro di ricerca dell’Università Cattolica, con sede a Cremona nel Campus di Santa Monica. Solo poco più della metà degli italiani, il 56%, ritiene che il Green pass sia una misura efficace a ridurre il rischio di contagi e dunque utile nella lotta alla pandemia da Covid-19. E soltanto il 52% pensa che sia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott – Ilè stato spesso bollato come divisivo ed oggi unoce lo conferma: l’Italia spaccata in due, solo per poco più della metà degli italiani ildi Draghi è una misura efficace contro i contagi., unsu due non lo vuole Questo è il risultato di una indagine targata EngageMinds HUB, il Centro di ricerca, con sede a Cremona nel Campus di Santa Monica. Solo poco più della metà degli italiani, il 56%, ritiene che ilsia una misura efficace a ridurre il rischio di contagi e dunque utile nella lotta alla pandemia da Covid-19. E soltanto il 52% pensa che sia ...

