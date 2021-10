Ultime Notizie Roma del 12-10-2021 ore 14:10 (Di martedì 12 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mattarella questo tempo di ripartenza l’Unione Europea sia forte e coesa stiamo pulendo insieme le basi dell’Europa che lasceremo alle prossime generazioni ha detto il Presidente della Repubblica durante la conferenza stampa ambasciata italiana a Berlino assieme al presidente federale tedesco frank-walter steinmeier in occasione della premiazione dei vincitori del premio dei presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania Forza Nuova ha sequestrato il sito web quattro militanti indagati l’accusa è quella di istigazione a delinquere aggravata da l’utilizzo di mezzi informatici o telematici mozione unitaria del centrodestra per lo scioglimento di formazione vestire lamorgese riferirà alla camera 19 ottobre protesta di Fratelli d’Italia i controlli del ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 ottobre 2021)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mattarella questo tempo di ripartenza l’Unione Europea sia forte e coesa stiamo pulendo insieme le basi dell’Europa che lasceremo alle prossime generazioni ha detto il Presidente della Repubblica durante la conferenza stampa ambasciata italiana a Berlino assieme al presidente federale tedesco frank-walter steinmeier in occasione della premiazione dei vincitori del premio dei presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania Forza Nuova ha sequestrato il sito web quattro militanti indagati l’accusa è quella di istigazione a delinquere aggravata da l’utilizzo di mezzi informatici o telematici mozione unitaria del centrodestra per lo scioglimento di formazione vestire lamorgese riferirà alla camera 19 ottobre protesta di Fratelli d’Italia i controlli del ...

Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 973 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un giorno dal… - fanpage : Entrambi non vaccinati - Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'… - corgiallorosso : Dalle Americhe alla A: in 31 col fiatone, c’è anche #Vina - cittasbt : Le buone pratiche di San Benedetto nel turismo sostenibile al centro di due convegni -