Tumori | Cattani Sanofi | “Per mieloma multiplo allo studio terapie innovative”

"Il mieloma multiplo rappresenta oggi una sfida terapeutica ancora considerevole. C'è un bisogno terapeutico che vedrà anche altre indicazioni, altri studi registrativi. Su questo fronte, Sanofi sta anche studiando anticorpi di nuova generazione che reclutano il sistema immunitario dell'organismo attivandolo specificatamente contro le cellule tumorali". Lo ha detto Marcello Cattani, Presidente e Amministratore delegato di Sanofi Italia intervenendo questa mattina nel corso del dibattito "L'arcipelago del Melanoma", promosso dal gruppo farmaceutico francese, e al quale hanno partecipato anche Paolo Corradini, Direttore della Divisione di Ematologia, Fondazione Irccs Istituto nazionale dei Tumori di Milano, Ordinario di Ematologia presso l'Università degli Studi di Milano e e Aurelio ...

Ultime Notizie dalla rete : Tumori Cattani "Guarire il mieloma multiplo sta diventando realtà" ... direttore della Divisione di Ematologia, Fondazione Irccs Istituto nazionale tumori di Milano, ... linfomi e mieloma, sezione di Bologna, e Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato di ...

Ail: "A pazienti con mieloma multiplo garantire migliori cure disponibili" ... direttore della Divisione di Ematologia, Fondazione Irccs Istituto nazionale dei Tumori di Milano, Ordinario di Ematologia presso l'Università degli Studi di Milano e Marcello Cattani, Presidente e ...

Ail: “A pazienti con mieloma multiplo garantire migliori cure disponibili” “È di fondamentale importanza che i pazienti con mieloma multiplo abbiano accesso ai migliori trattamenti disponibili secondo un percorso di cura e protocolli basati su solide evidenze cliniche che po ...

