Squid game e Handanovic? Occhio a questa foto: "Cattiveria e ingratitudine, però..." | Guarda (Di martedì 12 ottobre 2021) La mania Squid game spopola sui social e arriva pure in... Serie A. Certo, per vie traverse e molto, molto maliziose. La serie tv sudcoreana si candida a caso dell'anno non solo sui palinsesti di Netflix ed è di fatto una "fabbrica di meme". Tra questi, le "cartoline" virali che combinano un personaggio e un evento di cronaca solitamente non legato ad esso, c'è anche quella di Samir Handanovic, portiere sloveno dell'Inter spesso accusato di essere una statua di sale. Che il 37enne non sia più campione di mobilità, è assodato da diverse stagioni. I tifosi interisti spesso in maniera un po' impietosa ne hanno sottolineato topiche e gaffe, invocando a più riprese un suo avvicendamento tra i pali nerazzurri. Ma "Handa" resiste immarcescibile, incurante di critiche feroci e sfottò più sottili. E "il gioco del calamaro" ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) La maniaspopola sui social e arriva pure in... Serie A. Certo, per vie traverse e molto, molto maliziose. La serie tv sudcoreana si candida a caso dell'anno non solo sui palinsesti di Netflix ed è di fatto una "fabbrica di meme". Tra questi, le "cartoline" virali che combinano un personaggio e un evento di cronaca solitamente non legato ad esso, c'è anche quella di Samir, portiere sloveno dell'Inter spesso accusato di essere una statua di sale. Che il 37enne non sia più campione di mobilità, è assodato da diverse stagioni. I tifosi interisti spesso in maniera un po' impietosa ne hanno sottolineato topiche e gaffe, invocando a più riprese un suo avvicendamento tra i pali nerazzurri. Ma "Handa" resiste immarcescibile, incurante di critiche feroci e sfottò più sottili. E "il gioco del calamaro" ...

