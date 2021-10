«Sarò sinceramente me stessa e farò di tutto per divertimi e mettermi in gioco» (Di martedì 12 ottobre 2021) Sguardo fiero e un sorriso che incanta Rocío Muñoz Morales è la seconda delle dieci top girls alla conduzione (per una sera) de Le Iene, in onda stasera alle 21.20. Insieme a Nicola Savino e alla Gialappa’s Band sarà perfettamente a suo agio nel suo completo scuro e il ghigno da iena. Una guerriera, come l’ha definita il compagno nel suo primo romanzo, Le regole dell’acqua, amatissima dalle donne italiane e pronta ad aprire le danze in studio, come agli esordi da ballerina con Julio Iglesias. Rocío Muñoz Morales guarda le foto Rocío Muñoz Morales, iena per una sera «Io Iena? Chi lo avrebbe mai ... Leggi su iodonna (Di martedì 12 ottobre 2021) Sguardo fiero e un sorriso che incanta Rocío Muñoz Morales è la seconda delle dieci top girls alla conduzione (per una sera) de Le Iene, in onda stasera alle 21.20. Insieme a Nicola Savino e alla Gialappa’s Band sarà perfettamente a suo agio nel suo completo scuro e il ghigno da iena. Una guerriera, come l’ha definita il compagno nel suo primo romanzo, Le regole dell’acqua, amatissima dalle donne italiane e pronta ad aprire le danze in studio, come agli esordi da ballerina con Julio Iglesias. Rocío Muñoz Morales guarda le foto Rocío Muñoz Morales, iena per una sera «Io Iena? Chi lo avrebbe mai ...

Le Iene stasera: servizi, conduttori e altre anticipazioni I 12 ottobre 2021 Sarò sinceramente me stessa e farò di tutto per divertirmi e mettermi in gioco. Arrivo Iene!" Al fianco di Nicola Savino , com'è noto, si alterneranno 10 donne che si sono contraddistinte per la loro ...

ITALIA 1 - " LE IENE " * " ROCÍO MUÑOZ MORALES A FIANCO DI NICOLA SAVINO E DELLA GIALAPPA'S BAND, MARTEDÌ 12 OTTOBRE " Sarò sinceramente me stessa e farò di tutto per divertimi e mettermi in gioco." TRA GLI ARGOMENTI DELLA PUNTATA: · CASO DAVID ROSSI · IL DIARIO DI ANDREA SOLDI, MORTO PER UN TSO A TORINO · SCHERZO A ...

