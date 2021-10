‘Rallentamenti per toro in strada’, esplode l’ironia dei cittadini (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – Non solo cinghiali, topi e gabbiani. Lo zoo della Capitale si arricchisce di un nuovo protagonista, come fa sapere l’account Twitter di Roma Mobilità, che avvisa gli automobilisti della Capitale: “Rallentamenti su via Laurentina, altezza via di Santa Serena, per un toro su carreggiata”. Immediata l’ironia dei romani: “Speriamo che non trovi semafori rossi!”, cinguetta un utente. “Sarà ascendente scorpione, quelli so i peggio”, sentenzia un altro. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – Non solo cinghiali, topi e gabbiani. Lo zoo della Capitale si arricchisce di un nuovo protagonista, come fa sapere l’account Twitter di Roma Mobilità, che avvisa gli automobilisti della Capitale: “Rallentamenti su via Laurentina, altezza via di Santa Serena, per unsu carreggiata”. Immediatadei romani: “Speriamo che non trovi semafori rossi!”, cinguetta un utente. “Sarà ascendente scorpione, quelli so i peggio”, sentenzia un altro. (Agenzia Dire)

