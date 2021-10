Pisa, Lucca premiato come calciatore del mese di settembre in Serie B dall’AIC (Di martedì 12 ottobre 2021) Continua il magic moment di Lorenzo Lucca, che vince il premio AIC “calciatore del mese” Continua il magic moment per Lorenzo Lucca. L’attaccante del Pisa ha vinto il premio calciatore del mese di settembre per la Serie B da parte dell’AIC. L’ex Palermo ha messo a referto sei gol e un assist nelle sue prime sette presenze nel campionato cadetto attirando su di se le attenzioni in chiave mercato di numerose società di Serie A come Juventus, Milan e Inter. La consegna del premio “calciatore del mese AIC” di settembre per la Serie B a Lorenzo #Lucca da parte del Direttore Generale AIC @grazioli gianni e @massimo paganin ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Continua il magic moment di Lorenzo, che vince il premio AIC “del” Continua il magic moment per Lorenzo. L’attaccante delha vinto il premiodeldiper laB da parte dell’AIC. L’ex Palermo ha messo a referto sei gol e un assist nelle sue prime sette presenze nel campionato cadetto attirando su di se le attenzioni in chiave mercato di numerose società diJuventus, Milan e Inter. La consegna del premio “delAIC” diper laB a Lorenzo #da parte del Direttore Generale AIC @grazioli gianni e @massimo paganin ...

Advertising

juvenewss : RT @tvdellosport: ?? Protagonista in #SerieB con la maglia del #Pisa, Lorenzo #Lucca sta attirando l’attenzione di molti club della massima… - GIUSPEDU : RT @tvdellosport: ?? Protagonista in #SerieB con la maglia del #Pisa, Lorenzo #Lucca sta attirando l’attenzione di molti club della massima… - mick_napoli_ : RT @CiccCap: Trovano conferme le voci sul Napoli interessato a Lorenzo Lucca, attaccante 2000 del Pisa. Giuntoli è rimasto stregato dalle s… - CiccCap : Trovano conferme le voci sul Napoli interessato a Lorenzo Lucca, attaccante 2000 del Pisa. Giuntoli è rimasto streg… - tvdellosport : ?? Protagonista in #SerieB con la maglia del #Pisa, Lorenzo #Lucca sta attirando l’attenzione di molti club della ma… -