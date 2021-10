Pensioni: nuova ipotesi Inps per superare Quota 100. A 63-64 anni importo pari a quota contributiva maturata (Di martedì 12 ottobre 2021) Il pensionamento con 41 anni di contributi indipendentemente dall'età costerebbe nel 2022 4,3 miliardi per poi crescere e toccare nel 2029 oltre 9 miliardi l'anno. Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 ottobre 2021) Il pensionamento con 41di contributi indipendentemente dall'età costerebbe nel 2022 4,3 miliardi per poi crescere e toccare nel 2029 oltre 9 miliardi l'anno. Lo ha detto il presidente dell', Pasquale Tridico L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Pensioni: nuova ipotesi Inps per superare Quota 100. A 63-64 anni importo pari a quota contributiva maturata - TrendOnline : L' #INPS presente la nuova #Naspi! L' Ente introduce un nuovo servizio per i #disoccupati! Ecco di cosa si tratta e… - SocialPNews : L' #INPS presente la nuova #Naspi! L' Ente introduce un nuovo servizio per i #disoccupati! Ecco di cosa si tratta e… - Investireoggi : Per la riforma #pensioni 2022 avanzano varie ipotesi che non accontentano tutti. Al governo il compito di trovare u… - MMHemlock : RT @Luca_tern: @gr_grim La nuova riforma pensioni in arrivo è tutta in quell'abbraccio. I rivoluzionari col paraocchi avranno anche applaud… -