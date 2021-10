Non vedo l’ora di ritornare a suonare sul palco, dice all'amico Stefano Accorsi (narratore speciale) (Di martedì 12 ottobre 2021) Luciano Ligabue racconta i suoi 30 anni di carriera in Ligabue – È andata così (su Rai Play dal oggi): gli alti e i momenti di crisi, il successo e il rapporto con i luoghi che lo hanno visto protagonista di live che hanno segnato la storia della musica italiana, le canzoni e la vita personale, i film e i libri. Luciano Ligabue story: look, canzoni, amori guarda le foto Un biopic in sette capitoli, ciascuno composto da tre episodi di circa 15 minuti. Con la voce narrante di Stefano Accorsi, protagonista di Radio Freccia e Made in Italy (due dei tre film diretti dal ... Leggi su iodonna (Di martedì 12 ottobre 2021) Luciano Ligabue racconta i suoi 30 anni di carriera in Ligabue – È andata così (su Rai Play dal oggi): gli alti e i momenti di crisi, il successo e il rapporto con i luoghi che lo hanno visto protagonista di live che hanno segnato la storia della musica italiana, le canzoni e la vita personale, i film e i libri. Luciano Ligabue story: look, canzoni, amori guarda le foto Un biopic in sette capitoli, ciascuno composto da tre episodi di circa 15 minuti. Con la voce narrante di, protagonista di Radio Freccia e Made in Italy (due dei tre film diretti dal ...

