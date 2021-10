Migranti: Unhcr, in Libia naufragio con 15 morti (Di martedì 12 ottobre 2021) Tragico naufragio in Libia: sono sopravvissuti 177 Migranti di cui alcuni in cattive condizioni. Ora le informazioni dell’Unhcr sulla perdita di vite umane, confermate 15 vittime. Tragica notizia. Oggi Unhcr ha confermato che 15 Migranti sono annegati nel naufragio. naufragio di cui ha dato notizia Alarm Phone: “Recuperati i corpi di 15 persone quando 2 imbarcazioni sono arrivate questa sera alla base navale di Tripoli” Altro Commissariato delle Nazioni Unite ha scritto nelle ore successive la branca libica dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati su Twitter. “A 177 sopravvissuti sono stati forniti aiuti” viene aggiunto precisando che “alcuni (…) necessitavano di assistenza medica urgente”. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Tragicoin: sono sopravvissuti 177di cui alcuni in cattive condizioni. Ora le informazioni dell’sulla perdita di vite umane, confermate 15 vittime. Tragica notizia. Oggiha confermato che 15sono annegati neldi cui ha dato notizia Alarm Phone: “Recuperati i corpi di 15 persone quando 2 imbarcazioni sono arrivate questa sera alla base navale di Tripoli” Altro Commissariato delle Nazioni Unite ha scritto nelle ore successive la branca libica dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati su Twitter. “A 177 sopravvissuti sono stati forniti aiuti” viene aggiunto precisando che “alcuni (…) necessitavano di assistenza medica urgente”. La ...

Agenzia_Ansa : Almeno 15 migranti sono morti in un naufragio al largo della Libia. A darne conferma l'Unhcr dopo che Alarm Phone a… - Adnkronos : Nuova tragedia dell'immigrazione al largo della Libia, 15 morti. - andreasso1951 : Migranti: Unhcr, in Libia naufragio con 15 morti - Mondo - ANSA — Altri morti a carico del PD e M5S - Christianzu76 : RT @Adnkronos: Nuova tragedia dell'immigrazione al largo della Libia, 15 morti. - CatelliRossella : ????Migranti: Unhcr, in Libia naufragio con 15 morti - Mondo - ANSA -