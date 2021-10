Luca Caselli: “Passerò un guaio per la guardiania” (Di martedì 12 ottobre 2021) di Pina Ferro “Io Passerò un guaio per il fatto della guardiania” e “non potevano stare perchè non erano guardie giurate”. II primo episodio emerso nel corso delle indagini riguarda l’affidamento diretto del servizio di vigilanza presso il cantiere di Piazza Della Liberta. Episodio questo riportato dal Gip ma che no fa parte delle vicende cautelari dell’ordinanza. L’ingegnere Luca Caselli, responsabile del Settore Ambiente e Rup (responsabile unico del procedimento ndr) dell’appalto, in attesa dell’affidamento alla Rcm degli ulteriori lavori di completamento dell’opera, attraverso apposita determina ( 29.7.2019) affidò la vigilanza dell’area alla “Spyservjce & Control Security srl”, amministrata da Marcello Senatore e Ciro Mandola. Il contratto tra Comune e società privata avvenne con affidamento ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 12 ottobre 2021) di Pina Ferro “Iounper il fatto della” e “non potevano stare perchè non erano guardie giurate”. II primo episodio emerso nel corso delle indagini riguarda l’affidamento diretto del servizio di vigilanza presso il cantiere di Piazza Della Liberta. Episodio questo riportato dal Gip ma che no fa parte delle vicende cautelari dell’ordinanza. L’ingegnere, responsabile del Settore Ambiente e Rup (responsabile unico del procedimento ndr) dell’appalto, in attesa dell’affidamento alla Rcm degli ulteriori lavori di completamento dell’opera, attraverso apposita determina ( 29.7.2019) affidò la vigilanza dell’area alla “Spyservjce & Control Security srl”, amministrata da Marcello Senatore e Ciro Mandola. Il contratto tra Comune e società privata avvenne con affidamento ...

