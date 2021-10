Ita, dal 15 ottobre potrà cominciare a volare (Di martedì 12 ottobre 2021) Il conflitto tra i sindacati di Alitalia e i vertici della nuova compagnia è tutt'altro che risolto. I dipendenti andranno avanti con presidi e assemblee in attesa di conoscere il loro ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 12 ottobre 2021) Il conflitto tra i sindacati di Alitalia e i vertici della nuova compagnia è tutt'altro che risolto. I dipendenti andranno avanti con presidi e assemblee in attesa di conoscere il loro ...

Advertising

Greenpeace_ITA : Siamo davanti al @MiTE_IT, per la manifestazione organizzata dai movimenti della rete 'Per il #Clima, fuori dal fos… - AntonioVotino : #ITA parte male, i numeri analizzati dal Sole24Ore sono da flop su rotte e flotta - silvianap_cw : @QwertyZeroGhost Ah guarda io non seguo nessuno di quella fazione e sto più fuori possibile dal fandom (soprattutto… - singthseok : dal 20 ottobre ci saranno gli episodi doppiati in ita di one piece e in quell'arc c'è la mia scena preferita di zor… - CeciWinston : @fabriziodavoli1 @borghi_claudio Guarda, non vorrei svegliarti dal sogno ma, morta Alitalia, nasce Ita. E sempre co… -