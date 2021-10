Intervista esclusiva a Guia Jelo | «Io voglio che i miei figli siano fieri di me»

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 12 ottobre 2021) L’attrice siciliana poliedricaè impegnata, in questi mesi, su diversi set, ma non dimentica il suo amore per il teatro, dato che è anche direttrice artistica per Videobank del teatro Nino Martoglio a Benfasso (CT). Un amore, quello per la recitazione, che ha ripercorso insieme a noi nelle pagine di Sbircia la Notizia Magazine. Con la collaborazione di Roberto Mallò per Massmedia Comunicazione., il prossimo 30 dicembre uscirà il film La Befana Vien di Notte 2 – Le Origini. Qual è il suo ruolo? Chi sono gli altri attori che fanno parte del cast? “La Befana Vien Di Notte 2 – Le Origini è un film pieno di fantasia, di forza espressiva, interpretativa. Tutto quello che io ho studiato con Strehler, il mio passato, tutto il mio percorso di ragazzina. Sembro una bambina matta in questo ruolo, Donna Isa. Sono molto ...