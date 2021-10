Insigne. Niente di fatto per il rinnovo, e l’Inter diventa una vera tentazione: tutte le cifre (Di martedì 12 ottobre 2021) Lorenzo Insigne, amatissimo capitano del Napoli, non ha ancora trovato un’intesa per il prolungamento del suo contratto in scadenza a giugno, e l’ipotesi che possa cambiare squadra a fine stagione è ormai concreta. A parlare della situazione è La Gazzetta dello Sport: “A questo punto, che il capitano possa andare via a fine stagione è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Lorenzo, amatissimo capitano del Napoli, non ha ancora trovato un’intesa per il prolungamento del suo contratto in scadenza a giugno, e l’ipotesi che possa cambiare squadra a fine stagione è ormai concreta. A parlare della situazione è La Gazzetta dello Sport: “A questo punto, che il capitano possa andare via a fine stagione è L'articolo

Advertising

zazoomblog : Insigne. Niente di fatto per il rinnovo e l’Inter diventa una vera tentazione: tutte le cifre - #Insigne. #Niente… - beppeinterista : @Wazza_CN Questi qua non migliorano niente anche perché andrebbero a sostituire altri 3.. Perisic vale 2 Insigne, B… - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: #Insigne-#Napoli: non c’è l’intesa sul rinnovo. #Inter e #United le sue tentazioni - ilcirotano : Insigne, niente intesa col Napoli sul rinnovo. Inter e United alla finestra - - sportli26181512 : Calciomercato Napoli, l'offerta di De Laurentiis per il rinnovo e la richiesta di Insigne: Niente svolta in casa Na… -