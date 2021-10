Inghilterra-Ungheria, infortunio per Abraham: la Roma in ansia (Di martedì 12 ottobre 2021) Si sono concluse le partite di qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 e la Roma è in ansia per le condizioni dell’attaccante Tammy Abraham. La partita Inghilterra e Ungheria si è conclusa sul risultato di 1-1, match deludente per la squadra di Southgate. Vantaggio ospite con Sallai, dopo 13 minuti arriva il definitivo pareggio con Stones. A preoccupare sono le condizioni dell’attaccante della Roma Abraham, il calciatore ha rimediato un problema muscolare ed è stato costretto a lasciare il campo al 92?. Nelle prossime ore gli accertamenti. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 12 ottobre 2021) Si sono concluse le partite di qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 e laè inper le condizioni dell’attaccante Tammy. La partitasi è conclusa sul risultato di 1-1, match deludente per la squadra di Southgate. Vantaggio ospite con Sallai, dopo 13 minuti arriva il definitivo pareggio con Stones. A preoccupare sono le condizioni dell’attaccante della, il calciatore ha rimediato un problema muscolare ed è stato costretto a lasciare il campo al 92?. Nelle prossime ore gli accertamenti. L'articolo CalcioWeb.

