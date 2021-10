Gualtieri ai Parioli con Sala per i voti di Calenda (Di martedì 12 ottobre 2021) “Basta con questa ridicola contrapposizione, per me la Milano di Beppe Sala è un modello, gli chiederò molti consigli”. I Parioli applaudono le parole di Roberto Gualtieri. Ma soprattutto sono in visibilio per l’ospite d’onore, Beppe Sala. È il rieletto sindaco di Milano l’asso nella manica del candidato del Pd per conquistare la Roma bene. Il II municipio, quello dei Parioli appunto, è l’unico dove al primo turno ha non ha vinto né Gualtieri, né Enrico Michetti, ma l’outsider pragmatico, il romano con il profilo più milanese, Carlo Calenda. E allora per riprendere quei voti chi meglio del di nuovo sindaco meneghino che ha trionfato già al primo turno? Durante la prima parte della campagna elettorale a trovarlo a Milano era andato proprio Calenda. Furono abbracci, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 ottobre 2021) “Basta con questa ridicola contrapposizione, per me la Milano di Beppeè un modello, gli chiederò molti consigli”. Iapplaudono le parole di Roberto. Ma soprattutto sono in visibilio per l’ospite d’onore, Beppe. È il rieletto sindaco di Milano l’asso nella manica del candidato del Pd per conquistare la Roma bene. Il II municipio, quello deiappunto, è l’unico dove al primo turno ha non ha vinto né, né Enrico Michetti, ma l’outsider pragmatico, il romano con il profilo più milanese, Carlo Calenda. E allora per riprendere queichi meglio del di nuovo sindaco meneghino che ha trionfato già al primo turno? Durante la prima parte della campagna elettorale a trovarlo a Milano era andato proprio Calenda. Furono abbracci, ...

EddyJansson : @jhonquipresente No tesoro, e il fatto che tu ti metta a fare il bolscevico supportando Gualtieri è ironico, assiem… - jhonquipresente : @EddyJansson Pd anti renziano Gualtieri? Più di sinistra di Calenda grazie al cazzo, Calenda non è di sinistra. Il… - EddyJansson : @jhonquipresente Ti piace Gualtieri perché credi sia parte di quel PD anti Renziano e pensi sia più di sinistra di… - PD_Lazio : Oggi pomeriggio alle 18 saremo con @gualtierieurope al Teatro Parioli per incontrare @BeppeSala, rieletto sindaco d… - antonello179 : la 'chiarezza' di #Calenda: non appoggia né Gualtieri né Michetti, ma ha detto a reti unificate di votare Gualtieri… -