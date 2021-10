Green pass obbligatorio, controlli: ok Garante Privacy (Di martedì 12 ottobre 2021) Green pass obbligatorio dal 15 ottobre al lavoro, pubblico e privato: il Garante della Privacy dà l’ok ai controlli con l’app e non solo. Lo schema sottoposto all’Autorità – con il varo del nuovo Dpcm – prevede che l’attività di verifica del possesso delle certificazioni verde Covid-19 possa essere effettuato anche attraverso modalità alternative all’app VerificaC19, quali l’impiego di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Sdk), rilasciato dal Ministero con licenza open source, da integrare nei sistemi di controllo degli accessi ovvero, per i datori di lavoro pubblici e privati, mediante l’utilizzo di una specifica funzionalità della Piattaforma NoiPA o del Portale istituzionale Inps. Infine è previsto, solo le p.a. con più di mille dipendenti, un servizio di interoperabilità ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 ottobre 2021)dal 15 ottobre al lavoro, pubblico e privato: ildelladà l’ok aicon l’app e non solo. Lo schema sottoposto all’Autorità – con il varo del nuovo Dpcm – prevede che l’attività di verifica del possesso delle certificazioni verde Covid-19 possa essere effettuato anche attraverso modalità alternative all’app VerificaC19, quali l’impiego di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Sdk), rilasciato dal Ministero con licenza open source, da integrare nei sistemi di controllo degli accessi ovvero, per i datori di lavoro pubblici e privati, mediante l’utilizzo di una specifica funzionalità della Piattaforma NoiPA o del Portale istituzionale Inps. Infine è previsto, solo le p.a. con più di mille dipendenti, un servizio di interoperabilità ...

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - NostraD64669142 : RT @borghi_claudio: Le cose al Senato si fanno interessanti. Il miglior emendamento per risolvere la questione suggerisco che sia uno: il s… - Raffael10953603 : RT @localteamtv: No Green Pass sotto Prefettura: carabinieri si tolgono il casco #Trieste #NoGreenPass -