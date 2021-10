Grande Fratello Vip 6: Alfonso Signorini duro con Lulù Selassié: “Manuel Bortuzzo non ti vuole” (Di martedì 12 ottobre 2021) Durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini ha chiesto a Lulù Selassié di rispettare le decisioni di Manuel Bortuzzo e di accettare il fatto che lui non si senta attratto. Nuovo capitolo della storia tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 6: il conduttore Alfonso Signorini, nella diretta dell'11 ottobre, ha attaccato la principessa etiope accusandola di rovinare il percorso del nuotatore nel reality. Il primo bacio nella casa del Grande Fratello Vip 6 è stato quello tra Lulù Selassié e Manuel ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021) Durante la diretta delVip 6ha chiesto adi rispettare le decisioni die di accettare il fatto che lui non si senta attratto. Nuovo capitolo della storia traalVip 6: il conduttore, nella diretta dell'11 ottobre, ha attaccato la principessa etiope accusandola di rovinare il percorso del nuotatore nel reality. Il primo bacio nella casa delVip 6 è stato quello tra...

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - AndreaDianetti : Ho appena girato su canale 5 e c'è una vestita da sposa che cerca un commercialista nella casa del grande fratello.… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - PasqualeMarro : #GrandeFratelloVip, rivelato il segreto in casa è polemica - fxdxrica_ : RT @Cuore__Amaro: Se Maria de Filippi si mettesse alla guida del Grande Fratello avremmo un'edizione talmente memorabile da cancellare tutt… -