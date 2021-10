Giro del Veneto 2021 | startlist e partecipanti Spiccano Viviani | Consonni | Trentin e Ulissi

Leggi su oasport

Mercoledì 13 ottobre si correrà ildel, gara ciclistica di un giorno che inaugura il progetto "Ride The Dreamland", organizzato da Filippo Pozzato e Jonny Moletta. L'evento torna a disputarsi dopo nove anni di assenza (nel 2012 si impose Oscar Gatto). Nel passato si sono imposte grandi firme come quelle di Costante Girardengo, Alfredo Binda, Giuseppe Saronni, Fausto Coppi. Roger De Vlaemick e Francesco Moser. L'84ma edizione prenderà il via da Cittadella (in provincia di Padova) alle ore 12.25 e si snoderà per 168 km con 1650 metri di dislivello. I 50 km iniziali sono in pianura, il Monte Berico sarà la prima asperità di giornata. La gara riacquista velocità con la discesa degli Ulivi ad Arcugnano (in provincia di Vicenza), arrivando così a Nanto e poi Bastia. L'impegnativa salita del Roccolo sarà l'ultima asperità