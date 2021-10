Ex on the beach, partecipante 25enne ucciso a coltellate (Di martedì 12 ottobre 2021) Chris Pearson, star di Ex on the beach (in Italia parte domani su Sky la terza stagione, ndr), è morto dopo essere stato accoltellato a Los Angeles. Come riporta il sito web americano TMZ, il 25enne è morto lo scorso weekend. I suoi amici e le forze dell’ordine hanno riferito all’emittente statunitense che Chris Pearson ha avuto un alterco intorno alle 2 di domenica mattina nella San Fernando Valley di Los Angeles. Una discussione velocemente degenerata e finita poi in tragedia, con l’accoltellamento di Pearson. Il 25enne è stato trasportato subito in ospedale ma è morto intorno alle 3:30 per le gravi ferite riportate. Una fonte ha detto a TMZ che la polizia sta seguendo delle piste e che si tratta di un “caso risolvibile”. Gli amici di Chris hanno avviato una campagna su GoFundMe per destinare fondi alla sua famiglia in ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 12 ottobre 2021) Chris Pearson, star di Ex on the(in Italia parte domani su Sky la terza stagione, ndr), è morto dopo essere stato accoltellato a Los Angeles. Come riporta il sito web americano TMZ, ilè morto lo scorso weekend. I suoi amici e le forze dell’ordine hanno riferito all’emittente statunitense che Chris Pearson ha avuto un alterco intorno alle 2 di domenica mattina nella San Fernando Valley di Los Angeles. Una discussione velocemente degenerata e finita poi in tragedia, con l’accoltellamento di Pearson. Ilè stato trasportato subito in ospedale ma è morto intorno alle 3:30 per le gravi ferite riportate. Una fonte ha detto a TMZ che la polizia sta seguendo delle piste e che si tratta di un “caso risolvibile”. Gli amici di Chris hanno avviato una campagna su GoFundMe per destinare fondi alla sua famiglia in ...

