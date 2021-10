Ex on the Beach: la star del reality è morta accoltellata (Di martedì 12 ottobre 2021) Dramma a Ex on the Beach, che in Italia è arrivato alla terza stagione: la star del reality è morta accoltellata a 25 anni. (Twitter)L’attore dei reality Chris Pearson, apparso nella prima stagione di Ex on the Beach di MTV, è morto domenica mattina presto per un presunto accoltellamento. Un rappresentante del dipartimento di polizia di Los Angeles conferma che un uomo di 25 anni di nome Christopher Westley Pearson è stato trovato privo di sensi nel blocco 22100 di Erwin Street alle 2:09 del mattino. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Italia’s Got Talent: il programma sconvolto dal lutto, aveva solo 15 anni Il giovane personaggio televisivo è stato coinvolto in una discussione verbale con il sospettato del quale nessuna descrizione è stata tuttavia ... Leggi su ck12 (Di martedì 12 ottobre 2021) Dramma a Ex on the, che in Italia è arrivato alla terza stagione: ladela 25 anni. (Twitter)L’attore deiChris Pearson, apparso nella prima stagione di Ex on thedi MTV, è morto domenica mattina presto per un presunto accoltellamento. Un rappresentante del dipartimento di polizia di Los Angeles conferma che un uomo di 25 anni di nome Christopher Westley Pearson è stato trovato privo di sensi nel blocco 22100 di Erwin Street alle 2:09 del mattino. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Italia’s Got Talent: il programma sconvolto dal lutto, aveva solo 15 anni Il giovane personaggio televisivo è stato coinvolto in una discussione verbale con il sospettato del quale nessuna descrizione è stata tuttavia ...

